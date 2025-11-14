1月15日は、3歳 5歳 7歳になる子どもの、健やかな成長を願う「七五三」です。 長崎市の諏訪神社にはひと足早く、おめかしをした子どもたちが家族とともに参拝に。 祈願後には、縁起物の「千歳飴」が授けられました。 （母親） 「元気で健康でいてほしい」 （5歳児） 「5歳になりました」 （3歳児） 「3歳になりました。大きくなったらスーパーヒーローになりたい」