13日夜、大分県豊後大野市犬飼町で住宅1棟が全焼し、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。この家には親子2人が住んでいて、警察が遺体の身元の確認を急いでいます。 【写真を見る】住宅火災で2人死亡住人の親子か警察が身元の特定急ぐ大分・豊後大野市 13日午後11時前、豊後大野市犬飼町黒松で「建物が燃えている」と消防に通報がありました。 火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、この火事で、木造平屋建て住