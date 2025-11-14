鹿児島市にある介護施設を運営する法人が、介護給付費およそ4,500万円を不当に得ていたことが分かりました。鹿児島市は返還を求めていますが、施設の関係者と連絡がとれないということです。 介護給付費およそ4,500万円を不当に得ていたのは、鹿児島市の「心の家」です。 市によりますと、2018年7月からおととし5月にかけて、「心の家」が運営する居宅介護支援事業所が、ケアプランの作成に必要な利用者への説明などをしていませ