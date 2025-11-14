◇女子ゴルフツアー伊藤園レディース第1日（2025年11月14日千葉県グレートアイランド倶楽部＝6769ヤード、パー72））菅沼のダンクエースは幻に終わった。ツアー3勝の菅沼菜々（25＝あいおいニッセイ同和損保）は3バーディー、1ダブルボギーの71で回り、58位で初日を終えた。2つ伸ばして迎えた実測163ヤードの12番パー3で“事件”が起きた。7Iで放ったティーショットは一直線にピンに向かい、ノーバウンドでカップ横