工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。愛犬と紅葉狩りを楽しむ様子を投稿しました。【写真を見る】【工藤静香】「紅葉なんて美しいのだろう」愛犬と秋の風景を満喫するオフショットを公開投稿された写真には、ベージュのコートを着た工藤さんが愛犬を抱きかかえながら微笑む姿が写っています。背景には黄色から橙色へと色づいた木々が広がり、地面には落ち葉が敷き詰められ、秋の訪れを感じさせる光景となっています。