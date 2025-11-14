◇国際親善試合日本−ガーナ（2025年11月14日愛知・豊田スタジアム）サッカー日本代表（FIFAランク19位）は14日、国際親善試合でガーナ代表（同73位）と対戦。前半16分に先制に成功した。日本は前半16分、MF佐野海舟の華麗なボール奪取から前進。ペナルティエリア手前からパスを送ると、最後はゲームキャプテンを務めるMF南野拓実が冷静にゴール右隅を射貫き、先制点をもたらした。ガーナはW杯アフリカ予選を勝ち抜き