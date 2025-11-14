舘ひろしさん、眞栄田郷敦さん、尾上眞秀さん、藤井道人監督が、「映画『港のひかり』初日舞台挨拶」に登壇しました。 【写真を見る】【 舘ひろし 】過去についた “嘘” を告白「いちごアイスを “1個しか食べてない” 」この映画は、北陸のある漁村を舞台にした、元ヤクザの過去を捨て漁師として生きるおじさんと、事故で視力を失った少年との12年にわたる運命と絆を、完全オリジナル脚本で描いたヒューマンストーリーです