プロ野球・楽天は14日、柴田大地投手との支配下契約を発表しました。柴田投手は2021年ドラフト3位でヤクルトに入団。28歳の4年目右腕です。昨オフの現役ドラフトで楽天に移籍し、移籍初年度のシーズンを過ごしていましたが、10月29日時点で来季の契約を結ばないことが明かされていました。しかし、16日後となるこの日、再びの支配下契約が発表されました。柴田投手は合わせてコメントを発表。「まずは、またチャンスをいただけたこ