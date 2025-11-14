国会議事堂（資料写真）国会は１４日、参院での予算委員会審議を終えた。４日からの代表質問を皮切りに衆参予算委を経るという平日９日間ぶっ通しの強行日程。全閣僚出席の重要審議がこれほど長期にわたり続いたのは異例だ。攻め手を欠いた野党だが、過去の高市早苗首相の発言や政府見解などを引き政権を追及し続けた。自民党と日本維新の会の新しい与党間でも衆院定数削減などの課題解決は見通せない状態。審議の舞台は各委員会