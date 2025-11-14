ソロアーティストのアイナ・ジ・エンド（30）が14日、インスタグラムを更新。第76回NHK紅白歌合戦の出場が決まったことを報告した。アイナ・ジ・エンドは「第76回NHK紅白歌合戦初出場が決まりました。よろしくおねがいします」と報告。同日行われた、「第76回NHK紅白歌合戦」出場歌手発表会見のオフショットを公開した。この投稿に「最高！！！！」「おめでとうございます！」「嬉しすぎる！」「紅白出場おめでとう」「おめでと