Àî¸ý¥ª¡¼¥È¤Î£Ç?¡Ö¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤Ï£±£´Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£³ÆüÌÜ¤Î³«ºÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ã°Â¼ÈôÎµ¡Ê£´£±¡á»³ÍÛ¡Ë¤Ï£±£Ò¤Ç¥«¥Þ¥·¤¬·è¤Þ¤Ã¤ÆÀþÀè¼ê¤«¤éÁ°Àþ¤ò¹¶Î¬¡££³¼þ²ó¤ÇÆ¨¤²¤ëÅû°æ·òÂÀ¤òÈ´¤¯ÁÇÁá¤¤¹¶¤á¤ÇÀ©¤·¡¢£²ÆüÌÜ¤«¤éÏ¢¾¡¤ÈÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁá¤¤»þ´Ö¤Î¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï°·¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£°­¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ãë¤Î¾È¤Ã¤¿»þ¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤òÃµ¤·¤¿¤¤¤«¤é¡¢Îý½¬¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£