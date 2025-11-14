16日に迫った全国高校サッカー選手権大会県大会決勝についてです。 大分鶴崎と大分という2年連続同じ対戦カードになった決勝戦。両チームの全国大会にかける思いを取材しました。 大分鶴崎サッカー部 2024年、14大会ぶりに全国の切符を手にした大分鶴崎。 連覇を目指す2025年のチームは中学時代にトリニータの下部組織でプレーしていた選手が多く高い技術力を誇りま