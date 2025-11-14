全国高校サッカー選手権県大会・準決勝です。 神村学園と鹿児島城西が決勝進出を決めました。 去年優勝の鹿児島城西と3年ぶりの決勝を目指す鹿児島実業の試合。 前半、城西はU－18日本代表経験のある大石にボールを集めますが、鹿実が堅い守りでゴールを許しません。 しかし前半37分、城西が高い位置でボールを奪うと、クロスボールに境が頭で合わせてついに先制。1対0で試合を折り返し