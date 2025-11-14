秋田朝日放送 学校現場でもクマ対策の強化が進められるなか、秋田県男鹿市のマニュアルが全国から注目されています。 いつでも、どこでも、だれでもクマの被害にあう危険がある今年、特に危惧されているのは子どもたちの安全です。登下校の送迎や部活動の休止など日常生活に大きな影響が出ています。 文部科学省は、全国の教育委員会を対象に緊急のオンライン会議を開き、クマ対策の強化を求めました。そこで「お手本」と