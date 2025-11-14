秋田朝日放送 クリスマスまであと１カ月あまりです。秋田市のショッピングモールで１４日、子どもたちが大きなツリーにあかりを灯しました。 秋田市のイオンモール秋田で行われたクリスマスイルミネーションの点灯式には、にいだこども園の年長の園児およそ６０人が参加しました。カウントダウンをして高さ１０ｍを超えるツリーにあかりが灯ると子どもたちが見とれていました。 イオンモ