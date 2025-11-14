秋田朝日放送 秋田市で１４日朝、秋田県庁がある官庁街でクマの目撃が相次ぎました。仙北市角館町では武家屋敷通りにクマが現れました。 秋田市の官庁街エリアで１４日午前６時半ごろ、クマが連続して目撃されました。秋田県のツキノワグマ等情報マップシステム・クマダスに寄せられた投稿によると、クマは体長１ｍほどと見られます。近くには小中学校があり、ショッピングセンターもあるなど人や車の往来が比較的多