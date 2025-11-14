ロンドン序盤はややドル高も静かな取引、ポンドは神経質に振幅も引き続き上値重い＝ロンドン為替 週末のロンドン序盤は、ややドル高も静かな取引になっている。ドル円は東京市場からの154.31から154.74までのレンジ内での推移。足元では154.70付近と前日終値154.56レベルを小幅に上回っている。 ユーロドルは1.1620レベルに安値を広げているが、東京午後につけた高値1.1649レベルからは30ポイント以内の値動きにと