◇バドミントン 熊本マスターズジャパン2025 (11日〜16日、熊本県立体育館)バドミントンの熊本マスターズの大会4日目が14日に開催。各種目の準々決勝が行われました。女子シングルスでは、2回戦で山口茜選手に勝利した奥原希望選手が、台湾のLIN Hsiang Ti選手にストレート勝利(21-9、21-19)。準決勝へ駒を進めました。郄橋明日香選手は、インドネシアのGregoria Mariska TUNJUNG選手と対戦し、第1ゲームを21-16で取りますが