「大相撲九州場所・６日目」（１４日、福岡国際センター）大関琴桜（佐渡ケ嶽）が４敗目を喫した。立ち合いで当たって、前に出たが、玉鷲のおっつけで体勢を崩して送り出された。先場所は勝ち越すも右膝を負傷して途中休場。分厚いサポーターを巻いて出場に踏み切ったが、故障の影響を感じさせる黒星が多い。琴桜は悔しそうな表情を浮かべながら「結果が全てなんで。気持ちを切り替えてやる」とポツリ。体の状態を問われる