ライバル関係にある大分県内の工務店同士が共同で運営する住宅展示場が大分市にオープンすることになり14日、記念の式典が開かれました。 地元の工務店が合同で住宅展示場オープン この住宅展示場は県内の工務店5社が立ち上げた合同会社、「おおいたシラシンケンプロジェクト」が運営するものです。 必要な資材を共同購入し建築費用を安く抑えると共に県産材を多く取り入れるなど地元工務店ならでは