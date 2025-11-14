タレントの辻希美が13日に自身のアメブロを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの上目遣いショットを公開した。【映像】辻󠄀希美、次女・夢空ちゃんの授乳ショットを公開この日、辻は「おはよう」というタイトルでブログを更新。「毎日寝不足だけど朝のこの笑顔と上目遣いで癒される」とつづり、夢空ちゃんがカメラを見つめる様子やにっこり微笑む姿を複数枚公開した。最後に「今日も一日頑張ろう!!」と前向きな様子で