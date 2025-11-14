最高齢は85歳です。スポーツ・文化の世界大会や全国大会で優秀な成績をおさめた人たちを称えようと、県から「メダル栄光」が贈られました。前期メダル栄光はスポーツ賞と文化賞に分かれ、県にゆかりのある42人、14の団体に贈られました。このうち、最高齢はスポーツ賞水泳部門で受賞した田布施町の長岡宏行さん85歳です。長岡さんはことし8月にシンガポールで開かれたマスターズ水泳の世界大会で男