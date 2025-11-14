汚屋敷出身！【身につく断捨離】家というより作業場？ 子どもを快適な空間で過ごさせてあげたい！ただのきれい好きじゃない。家に何もなさ過ぎて唖然とする…と、心配されるほど、モノがない空間が好きなゆるりまいさん。捨てる快感にハマり、ゴミ袋を片手に捨てるものを探し回ることも。でも驚くことに、ゆるりさんが生まれ育ったのは、溢れるほどのモノと、片づけられない家族が暮らす「汚屋敷」でした。いかにしてゆるりさんは