2026年度から、鹿児島市の桜島の8つの小中学校は統合され、市内初の9年制の義務教育学校「桜島学校」が開校します。統合される学校の一つ、桜洲小学校では14日、閉校を記念した登山が行われました。（児童）「頑張って登るぞー！」2025年度で閉校する鹿児島市の桜洲小学校で14日に行われたのは湯之平登山です。桜洲小学校から湯之平展望台までの約4.5キロを歩きます。65年前から行われていた登山には、これまで小学校3年