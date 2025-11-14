元フリーアナウンサーでタレントの山本モナが、11月13日に更新したInstagramで司法試験の合格を報告した。山本は《この度、令和7年司法試験に合格しました。ロースクール受験の時期から考えると5年。長かった、、》とつづり、《私のこれまでの経験と、法曹としての学びが、どなたかの力になるように、引き続き頑張ります》《40代からの新しい挑戦が実りました。やっと次のスタートラインに立てました》と意欲を見せている。