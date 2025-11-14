毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。11月16日（日）の放送は、青木崇高と行く埼玉県加須市の旅！■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！青木が再び「メシドラ」に参上。前回はバーベキュー道具を持参してきた「メシドラ史上一番準備がアツい男」は「今日も企画を準備してきてますよ」と冒頭からノリ