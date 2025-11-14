〇ＩＧＳ [東証Ｇ] 8000万円の新株予約権付社債を発行2025/11/148000万円の新株予約権付社債(転換社債＝CB)を発行する。転換価格は392円で、全額をプルータス・コンサルティングに割り当てる。 〇Ｗｅｌｂｙ [東証Ｇ] 3億7800万円の新株予約権付社債(転換社債＝CB)を発行する。転換価格は378円で、全額をマイルストーン・キャピタル・マネジメントに割り当てる。 [2025年11月14日] 株探ニュース