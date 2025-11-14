○Ｓｙｎｓ [東証Ｇ] ヒューリック を割当先とする492万3000株の第三者割当増資を実施する。発行価格は916円。 ○ＡＩＧＨＤ [名証Ｍ] 松井証券 を割当先とする55万7000株の第三者割当増資を実施する。発行価格は1249円。 ○アライドアキ [東証Ｇ] ＺＵＵ など11先を割当先とする165万1200株の第三者割当増資を実施する。発行価格は191円。 [2025年11月14日] 株探ニュース