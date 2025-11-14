ソニーは11月14日（金）、「Cinema Line ウィンターキャッシュバックキャンペーン2025」を開始した。対象購入期間は2026年1月13日（火）まで。 対象となるCinema Lineカメラを購入して応募すると、最大3万円のキャッシュバックが受けられる。対象カメラはFX3とFX30。また対象のレンズを同時購入した場合、キャッシュバック金額がアップする。 申し込みはWebサイトの応募フォームから。必要事項の