●ワールド [東証Ｐ] 26年2月28日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。 ●エムアップ [東証Ｐ] 12月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。 ●ＤＩＴ [東証Ｐ] 12月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。 ●ウリドキ [名証Ｎ] 11月30日現在の株主を対象に1→2の