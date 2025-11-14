クマの目撃情報が相次いだ山口市吉敷地域では14日までを「クマ対策強化期間」として対策が強化されていました。これまでの調査でクマの痕跡が見つかっていないことなどから山口市は14日で解除する見通しです。（山口市の広報車）「こちらは山口市です。外出をされる際にはクマにじゅうぶん注意をしましょう」山口市吉敷地域では対策強化期間だったこの2週間、市の広報車がクマへの注意を呼び掛けてまわりました。山すそに住宅地が