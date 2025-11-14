2025年12月31日午後7時20分より放送される『第76回NHK紅白歌合戦』。今回初出場となったアーティストの、記者会見の模様をお届けする。◆◆◆◼︎&TEAM──この知らせはどうお聞きになりましたか？HARUA：本日朝ごろに会社のスタッフさんを通してお話を聞いたんですけど、僕たち&TEAM自身も突然の出来事で信じられてない気持ちがあるので、本当にまだ実感が湧かない。この舞台に立って、ちょ