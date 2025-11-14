秋の深まりとともに広島県内では各地でぞくぞくと紅葉が見頃を迎えています。庄原市と神石高原町にまたがる帝釈峡です。紅葉は今、ピークを迎えています。残暑の影響で、色づき始めは例年より遅かったものの、このところの朝晩の冷え込みで一気に見ごろを迎えました。神龍湖をめぐる遊覧船では、移りゆく景色をうっとりと眺めたり、カメラにおさめたりする観光客の姿が見られました。■観光客「感動しました。心が落ち着くと