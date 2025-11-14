生徒に体罰や怒鳴るなどの不適切な指導を繰り返したとして、55歳の男性教諭が減給3か月の懲戒処分を受けました。男性教諭は「過度に失敗を恐れ余裕が無かった」などと話しているということです。減給3か月の懲戒処分を受けたのは、鹿児島地区の県立学校に勤める男性教諭(55)です。県によりますと、男性教諭は2024年9月頃、生徒1人の肩を掴んでロッカーに押し付けながら「いい加減にしろ」などと大声で怒鳴る不適切な指導