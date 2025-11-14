11月8日（土）・9日（日）に神戸ワールド記念ホールで開催された『カリスマガンボツアー』神戸公演より、「カリスマジャンボリー」のライブパフォーマンス映像が公開された。「カリスマジャンボリー」は2ndアルバムの表題曲であり、、アメリカ民謡「幸せなら手をたたこう」のメロディを一部替え歌カバーした中毒性のあるナンバー。今回公開された映像では、七人のカリスマ声優による躍動感あふれるパフォーマンスと、観客との一体