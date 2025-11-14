ボートレース三国のヴィーナスシリーズ第17戦「三国プリンセスカップ」は14日、3日目が終了した。2日目まで1、5、2、6着の戸敷晃美（29＝福岡）は3日目6Rで2番差しが届かず4着。安定感を欠く成績ながら、着実に前進している。「日に日に調整が合ってきて、足はバランスが取れていい」と機力自体は右肩上がり。試行錯誤を重ねながら収穫はあった。3日目はホーム強力な追い風が吹き、水面が荒れる中で道中はそつのない運びを