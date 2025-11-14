ロシア初のAIを搭載したヒト型ロボットがモスクワでお披露目されました。ステージでは、“まさかの出来事”が起きてしまいました。映画「ロッキー」のテーマが流れるなか、モスクワでお披露目されたのは、ロシア初となる人工知能を搭載したヒト型ロボットです。スポットライトを浴びながら観客に手を振りますが…バランスを崩し、ダウン！KO負けとなってしまいました。ロシアメディアは、開発した企業のCEOの発言を引用し、「この