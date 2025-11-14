元Janne Da Arcのベーシストka-yuが2026年6月頃のリリースを目指し、フルアルバムの制作を開始した。現在制作中のアルバムは、2024年1月21日の音楽活動再始動からこれまでの2年半の歩みを凝縮した集大成にして、新たな表現に挑戦する意欲作になるという。2025年発表の「ひとりじゃないから」「最後のKiss」「Motto!」「紫陽花」といった4枚のシングルほか、新曲が収録されるが、その選曲方法にも新たな試みが。これは、ka-yuが制作