ブライダル業界の「ノバレーゼ」と「エスクリ」は経営を統合し、来年4月に合併すると発表しました。婚姻件数の減少が続き経営環境が厳しくなる中、業界再編が進むかが注目されます。ノバレーゼ荻野洋基 社長「3年後、5年後、10年後、業界をどうしたら明るくできるかをともに考えていく、いい決断だった」両社はきょう（14日）、双方の筆頭株主の貸し会議室大手・TKPと共に都内で記者会見を開き、来年4月に合併すると発表し