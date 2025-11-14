歌手の藤あや子（64）が14日までに自身のブログを更新。パーキンソン病と診断されたことを発表した美川憲一（79）へエールを送った。藤は「3年前ラスベガスでアデルを観劇した時の美川さんとのツーショット写真です」と美川とのツーショット写真を投稿した。続けて「どんなことがあっても常に前向きで絶対に負けない精神力をお持ちの方です今回もそんな強いメンタルで乗り越えてくださると信じております」と美川への思いをつ