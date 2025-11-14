侍ジャパンの巨人・岡本和真内野手が１４日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５、１６日・東京ドーム）に向けて調整した。強化試合２連戦に向けて、「しっかりといいプレーができるように、けがせずにやりたい」と意気込んだ。フリー打撃では２３スイングで９本のサク越え。左中間への推定１３５メートル弾も披露するなど、順調な仕上がりを示した。「それ（打撃の調子）はわからないけど、打ちやす