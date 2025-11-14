俳優舘ひろし（75）が14日、都内で、主演映画「港のひかり」（藤井道人監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。同映画は、過去を捨てた元ヤクザの漁師と目の見えない少年との十数年を描く、年の差を超えた友情と再会のものがたり。舘は元ヤクザの漁師、三浦諒一を演じた。また、撮影地は石川県・能登半島や富山県で行った。2023年10月から12月にかけて撮影を行っていたため、24年元日に発生した能登半島地震の被害を受ける前の、漁