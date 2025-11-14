フィギュアスケート男子で五輪２大会連続メダリストの宇野昌磨氏がプロデュースするアイスショー「ＩｃｅＢｒａｖｅ（アイス・ブレイブ）２」の東京公演が１４日、江戸川区スポーツランドで初日を迎えた。約１６００人のファンがつめかけ、元世界ジュニア女王の本田真凜さんや本郷理華さん、吉野晃平氏ら８人で約９０分の熱演を届けた。後半の第２部では、宇野さん、本田さんのカップルでアイスダンスを披露。「ＷｉｌｄＳ