◇国際親善試合日本代表―ガーナ代表（１４日・豊田スタジアム）日本―ガーナ戦が開催された豊田スタジアムにて、日本サッカー協会とメジャーパートナー契約を結ぶ全日本空輸の広告看板が掲出された。ゴール裏の電子広告に復活した。同社は先月のブラジル戦で、日本サッカー協会の技術委員長だった影山雅永氏が、航空機内で児童ポルノを閲覧したとしてフランスで有罪になったことを受けて、広告掲出を取りやめていた。