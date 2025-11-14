１３日に支配下選手契約を結んだ深沢鳳介投手が１４日、決意を語った。専大松戸から２１年ドラフト５位で入団。２４年２月に右肘を故障し、同年３月に右肘トミー・ジョン手術（内側側副じん帯再建術）に踏みきり、昨オフに育成契約を結び直した。今季イースタンで実戦復帰し、このほど支配下復帰が決定した。横須賀市内の球団施設で報道陣の取材に応じた２２歳は「１軍で活躍しないと支配下でも育成でも変わらない。１軍で活躍