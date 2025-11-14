楽天は１４日、柴田大地投手（２８）と支配下選手契約に合意したと発表した。年俸は９００万円（金額は推定）。柴田は１５０キロを超える直球が魅力の右腕で、昨オフの現役ドラフトでヤクルトから楽天に加入。７月９日の西武戦でプロ初勝利を挙げるなど、６試合に登板して１勝０敗、防御率２・０８の成績を残していたが、１０月に戦力外通告を受けていた。わずか２週間ほどで異例の再契約となる。「まず、またチャンスをいただ