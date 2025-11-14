アンカー・ジャパンは、アクティブノイズキャンセリング（ANC）を搭載したインナーイヤー型完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty Buds」を2025年11月13日（木）より発売しました。カラーはミッドナイトブラック、パールホワイト、スカイブルーの3色。実売価格は1万2990円（税込）。 「Soundcore Liberty Buds」（ミッドナイトブラック） 記事のポイント インナーイヤー型は、カナル型のように耳穴に密着しないので