ビーケージャパンホールディングスは、11月14日より、直火焼きの100％ビーフパティに、ガーリックペースト・フライドガーリック・ガーリックパウダーの3タイプのにんにくをたっぷり使用した「特製ガーリックソース」を合わせた「にんにく・ガーリックバーガー」「ダブルにんにく・ガーリックバーガー」を期間限定で復活販売する。また「スパイシーガーリックフレーク」で仕上げた「スパイシーにんにく・ガーリックバーガー」「ダブ