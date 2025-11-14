メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋・栄のビルで、クリスマスイルミネーションが始まりました。 「中日ビルの地下1階には、カラフルなマフラーをした雪だるまたちと大きなクリスマスツリーが飾られています」（記者） 中日ビルで始まったクリスマス装飾のコンセプトは「あなたのクリスマスを、ここで。」です。 建物の中には高さ4メートルのクリスマスツリーや、プレゼントから飛び出