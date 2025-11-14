セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、オリジナルグッズ4点と電子クーポンがセットになった「セブン−イレブン 福袋 2026」を12月22日に発売。11月18日午後2時からセブンネットショッピングで予約受け付けを実施します。価格は3630円。【画像】セブンの看板が…「キッチンタイマーに！」コースターもかわいい！パントビスコのデザインが“独特の世界観”福袋の“中身”を全部見る！同商品は、セブン−イレブ